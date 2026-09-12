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Буданов закликав ЄС не знімати санкції з Фрідмана та Усманова

21:31 12.09.2026 Сб
2 хв
Російські олігархи сподіваються вийти з-під обмежень вже найближчими днями
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України (Getty Images)

В ЄС заговорили про скасування санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Україна виступає проти цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Як заявив керівник ОП, сьогодні, окрім введення нових санкцій проти РФ, потрібно слідкувати за тими обмеженнями, які вже діють. А також, перешкоджати намаганням росіян вийти з-під санкційного режиму.

"Ну от вам приклад. Зараз два шановних, як кажуть в Росії, пана - Усманов і Фрідман - вірять, що через кілька днів з них санкції знімуть. І я всіх, як то кажуть, закликаю не послаблювати санкційний режим, щоб ці люди не могли фінансувати далі російську воєнну машину", - наголосив Буданов.

Санкції проти Фрідмана і Усманова під загрозою

Днями брюссельський журналіст Рікард Йозвяк дізнався, що Франція і Словаччина блокують продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи скасування обмежень щодо Фрідмана і Усманова.

Вже у понеділок, 14 вересня, посли ЄС знову зберуться на засідання, щоб обговорити продовження санкційного режиму. Якщо ситуація не вирішиться, то своєчасне продовження обмежень опиниться під загрозою, адже дедлайн спливає 15 вересня.

Водночас в ЄС розробляють новий санкційний пакет проти громадян та "тіньового флоту" Росії. Роботу над обмеженнями почали у відповідь на російські диверсії на території країн ЄС.

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Російська ФедераціяКирило БудановМихаил ФридманСанкції проти Росії