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Буданов про закінчення війни: зараз 70-та хвилина "матчу", а вирішальні бої будуть весною

Фото: очільник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю Forbes.

На питання журналіста, якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то який зараз рахунок і яка хвилина матчу, він відповів: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення".

Також очільник розвідки назвав три причини, чому українцям вдалося вистояти.

"З нами Бог - це перша причина. Друга - ми захищаємо свою землю, це допомагає. На своєму полі грати легше. Третя причина - разом із нами бореться весь цивілізований світ, ми не самі", - каже Буданов.

За його словами єдина умова закінчення війни - це повернення Україною своїх територій, кордонів 1991 року.

"Все інше вирішуватимемо потім", - зазначив Буданов.

На питання коли закінчиться війна, очільник ГУР сказав, що може лише сказати як саме вона закінчиться.

"Закінчиться (війна - ред.) першою фазою для нас - вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель", - підсумував Буданов.

Прогнози Буданова щодо закінчення війни

Нагадаємо, раніше очільник ГУР заявляв, що цей рік може стати для України буде переможним і українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Також Буданов анонсував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ і бойові дії на лінії фронту в цей період будуть "найспекотнішими".

Додамо, глава української розвідки зазначав, що відсіч російського повномасштабного вторгнення українськими захисниками вже зруйнувала міф про війська РФ як нібито "другі у світі", і Україна переможе ворога, як Давид здолав Голіафа.

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Збройні сили УкраїниКИрило БудановВійна Росії проти України