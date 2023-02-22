Буданов об окончании войны: сейчас 70-я минута "матча", а решающие бои будут весной

На вопрос журналиста, если наложить футбольную аналогию на 12 месяцев великой войны, то какой сейчас счет и какая минута матча, он ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".

Также глава разведки назвал три причины, почему украинцам удалось выстоять.

"С нами Бог - это первая причина. Вторая - мы защищаем свою землю, это помогает. На своем поле играть легче. Третья причина - вместе с нами борется весь цивилизованный мир, мы не сами", - говорит Буданов.

По его словам, единственное условие окончания войны - это возвращение Украиной своих территорий, границ 1991 года.

"Все остальное будем решать потом", - отметил Буданов.

На вопрос когда закончится война, глава ГУР сказал, что может только сказать, как именно она закончится.

"Завершится (война - ред.) первой фазой для нас - выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70-я минута матча, сделайте хронометрическую параллель", - подытожил Буданов.

Прогнозы Буданова об окончании войны

Напомним, ранее глава ГУР заявлял, что этот год может стать для Украины победным и украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

Также Буданов анонсировал, что этой весной Украина планирует большое контрнаступление и боевые действия на линии фронта в этот период будут "самыми жаркими".

Добавим, глава украинской разведки отмечал, что отпор российского полномасштабного вторжения украинскими защитниками уже разрушил миф о войсках РФ как якобы "вторых в мире", и Украина победит врага, как Давид одолел Голиафа.

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