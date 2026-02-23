Буданов заінтригував заявою про мирні переговори

За словами Буданова, такі війни, як агресія РФ проти України, не закінчуються самі по собі. Є два варіанти: справедливе рішення або ж повернення війни у більш масштабних і небезпечних формах.

Тому увага України зосереджена на мирних переговорах, які не просто зупинять війну, а убезпечать українців від повторення російської агресії, наголосив він.

"Не секрет, перемовини йдуть непросто. Але ми точно рухаємось вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення: продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюсь, що справедливість все ж таки переможе", - сказав керівник ОП.

І зараз Україна крок за кроком наближається до результату завдяки дипломатичним зусиллям та підтримці США та інших партнерів, додав Буданов. Однак, за його словами, мир без відповідальності - це пауза у бойових діях, але точно не вирішення проблеми.

"Мир без наслідків для агресора - це його запрошення до повторення в різних кутках світу і приклад для усіх авторитарних режимів: "нападай, вбивай, руйнуй, і нічого тобі за це не буде". З точки зору глобальної безпеки це абсолютно очевидно", - резюмував він.

Переговори України та РФ

На початку 2026 року між Україною та РФ за посередництва США активізував діалог щодо завершення війни. В ОАЕ та Швейцарії вже відбулося декілька раундів переговорів.

Після останнього раунду у Женеві сторонам вдалося дійти розуміння у військових питаннях, зокрема щодо моніторингу можливого миру. Однак на політичному треку - наразі прогресу немає. Головне питання - контроль над неокупованим Донбасом.