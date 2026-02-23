Буданов заинтриговал заявлением о мирных переговорах

Переговоры между Украиной и РФ приближаются к моменту, когда сторонам придется принимать окончательные решения.
Об этом заявим руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Justice Conference, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По словам Буданова, такие войны, как агрессия РФ против Украины, не заканчиваются сами по себе. Есть два варианта: справедливое решение или же возвращение войны в более масштабных и опасных формах.
Поэтому внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые не просто остановят войну, а обезопасят украинцев от повторения российской агрессии, подчеркнул он.
"Не секрет, переговоры идут непросто. Но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить в мир. Надеюсь, что справедливость все же победит", - сказал руководитель ОП.
И сейчас Украина шаг за шагом приближается к результату благодаря дипломатическим усилиям и поддержке США и других партнеров, добавил Буданов. Однако, по его словам, мир без ответственности - это пауза в боевых действиях, но точно не решение проблемы.
"Мир без последствий для агрессора - это его приглашение к повторению в разных уголках мира и пример для всех авторитарных режимов: "нападай, убивай, разрушай, и ничего тебе за это не будет". С точки зрения глобальной безопасности это совершенно очевидно", - резюмировал он.
В начале 2026 года между Украиной и РФ при посредничестве США активизировал диалог по завершению войны. В ОАЭ и Швейцарии уже состоялось несколько раундов переговоров.
После последнего раунда в Женеве сторонам удалось прийти к пониманию в военных вопросах, в частности по мониторингу возможного мира. Однако на политическом треке - пока прогресса нет. Главный вопрос - контроль над неоккупированным Донбассом.
Следующий раунд переговоров может состояться уже до конца февраля, заявлял президент Владимир Зеленский.
Кроме того, глава украинской делегации Рустем Умеров получил задание от президента перед новым раундом переговоров с РФ.