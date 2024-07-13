Буданов про загрозу наступу РФ з півночі: катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде

"Якщо я почну відповідати на це запитання (про атаку РФ з півночі, - ред), ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення", - сказав він, додавши, що "катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде".

Ця відповідь послідувала після питання журналіста про те, чи вплинуть плани Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході та півночі в найближчі місяці.

"Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу - а може, не буде?" - відповів на це Буданов.

При цьому очільник ГУР не став уточнювати про які напрямки на півночі йде мова.

"Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", - констатував Буданов.