Буданов об угрозе наступления РФ с севера: катастрофы нет, но не видеть проблем не получится

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, - ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", - сказал он, добавив, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится.

Этот ответ последовал после вопроса журналиста о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление окупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет? – ответил на это Буданов.

При этом глава ГУР не стал уточнять о каких направлениях на севере идет речь.

"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - констатировал Буданов.