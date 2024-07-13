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Буданов об угрозе наступления РФ с севера: катастрофы нет, но не видеть проблем не получится

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления окупантов на севере Украины, учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в интервью NV.

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, - ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", - сказал он, добавив, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится.

Этот ответ последовал после вопроса журналиста о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление окупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет? – ответил на это Буданов.

При этом глава ГУР не стал уточнять о каких направлениях на севере идет речь.

"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - констатировал Буданов.

Ситуация на севере Украины

Согласно сводке Генштаба на утро, 13 июля, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В свою очередь, на границе с Черниговской и Сумской областями РФ сохраняет военное присутствие, атакует ДРГ и обстреливает приграничье.

Напомним, еще в мае министр обороны Рустем Умеров предупреждал, что на фоне нового наступления в Хрьковской области, начатого 10 мая, РФ готовится к открытию фронта на севере.

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