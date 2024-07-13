Буданов об угрозе наступления РФ с севера: катастрофы нет, но не видеть проблем не получится

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления окупантов на севере Украины, учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в интервью NV.
"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, - ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", - сказал он, добавив, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится.
Этот ответ последовал после вопроса журналиста о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление окупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.
"Понимаете, это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет? – ответил на это Буданов.
При этом глава ГУР не стал уточнять о каких направлениях на севере идет речь.
"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - констатировал Буданов.
Согласно сводке Генштаба на утро, 13 июля, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В свою очередь, на границе с Черниговской и Сумской областями РФ сохраняет военное присутствие, атакует ДРГ и обстреливает приграничье.
Напомним, еще в мае министр обороны Рустем Умеров предупреждал, что на фоне нового наступления в Хрьковской области, начатого 10 мая, РФ готовится к открытию фронта на севере.
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