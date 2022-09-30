UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов про візит Лукашенка до Сочі: Путін намагався втягнути Білорусь у війну

Фото: Володимир Путін та Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Володимир Путін намагався втягнути Білорусь у війну під час візиту самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до Сочі, який він здійснив 26 вересня.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що керівництво Росії розглядає "певний формат" участі Білорусі у війні.

"Там є певний формат, який йому запропонували, я зараз не озвучуватиму. На що Лукашенко у властивих йому рисах характеру намагається ухилитися від цього, тобто не відмовляється і не погоджується. І робить все, щоб цього не сталося", - розповів Буданов.

Нагадаємо, після візиту Лукашенка до Сочі білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що Білорусь може вступити у війну.

29 вересня Міноборони України заявляло про підготовку місця у Білорусі для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії.

Також повідомлялося, що у містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки.

Секретар РНБО Олексій Данилов пообіцяв відповідь, на яку не розраховують, у разі нападу Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоГлавное управление разведки