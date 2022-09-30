Буданов про візит Лукашенка до Сочі: Путін намагався втягнути Білорусь у війну

Президент РФ Володимир Путін намагався втягнути Білорусь у війну під час візиту самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до Сочі, який він здійснив 26 вересня.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що керівництво Росії розглядає "певний формат" участі Білорусі у війні.

"Там є певний формат, який йому запропонували, я зараз не озвучуватиму. На що Лукашенко у властивих йому рисах характеру намагається ухилитися від цього, тобто не відмовляється і не погоджується. І робить все, щоб цього не сталося", - розповів Буданов.

Нагадаємо, після візиту Лукашенка до Сочі білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що Білорусь може вступити у війну.

29 вересня Міноборони України заявляло про підготовку місця у Білорусі для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії.

Також повідомлялося, що у містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки.

Секретар РНБО Олексій Данилов пообіцяв відповідь, на яку не розраховують, у разі нападу Білорусі.

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