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Буданов о визите Лукашенко в Сочи: Путин пытался втянуть Беларусь в войну

Новина українською →
Киев, Пятница 30 сентября 2022 23:44
Буданов о визите Лукашенко в Сочи: Путин пытался втянуть Беларусь в войну Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путин пытался втянуть Беларусь в войну во время визита самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Сочи, который он совершил 26 сентября.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что руководство России рассматривает "определенный формат" участия Беларуси в войне.

"Там есть определенный формат, который ему предложили, я сейчас не буду озвучивать. На что Лукашенко в присущих ему чертах характера пытается уклониться от этого, то есть не отказывается и не соглашается. И делает все, чтобы этого не произошло", - рассказал Буданов.

Напомним, после визита Лукашенко в Сочи белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что Беларусь может вступить в войну.

29 сентября Минобороны Украины заявляло о подготовке места в Беларуси для размещения 20 тысяч мобилизованных из России.

Также сообщалось, что в городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал ответ, на который не рассчитывают, в случае нападения Беларуси.

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