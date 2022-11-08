Буданов про війну з Росією: Настає вирішальний період

Також поспілкувалися про визволення з полону наших воїнів і перспективи повернення всіх українських територій.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - вказав Буданов.

Своєю чергою Епіфаній підкреслив величезне значення національної єдності та подякував захисникам, які наближають Перемогу.

"У цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору", - додав митрополит.

До слова, предстоятель ПЦУ відзначив начальника ГУР Орденом святого великомученика Юрія Переможця.