Буданов о войне с Россией: Наступает решающий период

Также пообщались об освобождении из плена наших воинов и перспективах возвращения всех украинских территорий.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - указал Буданов.

В свою очередь Эпифаний подчеркнул огромное значение национального единства и поблагодарил защитников, приближающих Победу.

"В это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над российскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны преуспевать в противодействии агрессору", - добавил митрополит.

К слову, предстоятель ПЦУ отметил начальника ГУР Орденом святого великомученика Юрия Победоносца.