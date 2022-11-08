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Маневрена війна. У ЗСУ розповіли про тактику українських військових

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 14:47
Маневрена війна. У ЗСУ розповіли про тактику українських військових Фото: у ЗСУ розповіли про тактику українських військових (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі Збройні сили України ведуть маневрену оборону, аби нанести максимальну шкоду військовому потенціалу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Можна сказати, що зараз іде позиційна війна. Проте, ми вдаємося до маневреної оборони, вже не ведемо війну 20 століття - лава на лаву. Ми максимально використовуємо все зараз", - сказав він.

Так, українські захисники намагаються максимально вибити військовий потенціал противника - тобто вбити або поранити максимальну кількість окупантів, знищити максимальну кількість їхньої техніки.

"У всіх попередніх операціях у нас успішно це виходило. І зараз, коли буде пройдена точка біфуркації, коли ми побачимо, що ворог ослабнув на одній з ділянок, буде спланована операція за прикладом Харківської чи Лиманської. Ми знаємо, як це робити", - сказав Череватий.

При цьому він підкреслив, що операції обов'язково будуть проведені з урахуванням усіх факторів, щоб максимально зберегти особовий склад.

Нагадаємо, українські військові ведуть контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кременна та відбивають ворожі штурми на Донецькому напрямку.

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