Буданов висміяв свій "ювілейний" арешт у Росії

Буданов підкреслив, що рішення так званого російського "суду" не мають для нього, як і для решти людства, жодного значення.

"Значення має лише моя робота, яка змушує ворога панікувати та ухвалювати подібні шедеври абсурду. Вважаю такі дії ворога своєрідним визнанням ефективності. Що ж, планку опускати не можна, працюватиму й надалі так само плідно", - заявив керівник ОП, зазначивши у дописі, що цей арешт "третій ювілейний".

Зазначається, що московський суд заочно заарештував Кирила Буданова, якого країна-агресорка звинувачує у "застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни".

РосЗМІ пишуть, що так звану "скаргу захисту" Буданова суд не задовольнив. Водночас російські пропагандисти не уточнили, хто саме подав цю скаргу та що стало її підставою.

Це вже третій заочний арешт керівника ОП в Росії. У квітні 2023 року Лефортовський суд Москви вже ухвалював аналогічне рішення - тоді проти нього порушили справу за статтею про "тероризм".

Наприкінці 2023 року Басманний суд Москви вдруге заочно заарештував Буданова. Тоді в Росії заявляли про нібито його причетність до більш ніж 100 атак безпілотників на території країни-агресорки.