Буданов высмеял свой "юбилейный" арест в России

Российский суд принял очередное решение по аресту руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Его обвинили в якобы "применении запрещенных методов ведения войны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова и ТАСС.
"Решения так называемого российского "суда" не имеют для меня, как и для остального человечества, никакого значения. Значение имеет лишь моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности. Что ж, планку опускать нельзя, буду работать дальше так же плодотворно", - заявил руководитель ОП, отметив в сообщении, что этот арест "третий юбилейный".
Отмечается, что московский суд заочно арестовал Кирилла Буданова, которого страна-агрессор обвиняет в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".
РосСМИ пишут, что так называемую "жалобу защиты" Буданова суд не удовлетворил. В то же время, российские пропагандисты не уточнили, кто именно подал эту жалобу и что стало ее основанием.
Это уже третий заочный арест руководителя ОП в России. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы уже принимал аналогичное решение - тогда против него возбудили дело по статье о "терроризме".
В конце 2023 года Басманный суд Москвы второй раз заочно арестовал Буданова. Тогда в России заявляли о якобы его причастности к более чем 100 атакам беспилотников на территории страны-агрессора.
Напомним, недавно оккупационный так называемый суд на захваченной территории Запорожской области приговорил украинскую журналистку Ирину Левченко к 15 годам тюрьмы по обвинению якобы в шпионаже.
Кроме того, российский суд заочно арестовал Конора Кеннеди - внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Оккупанты обвиняют его в наемничестве через участие в войне на стороне Украины.