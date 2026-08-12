В Росії заочно заарештували родича Кеннеді за участь у війні на боці України

Суд у Москві заочно заарештував Конора Кеннеді - внучатого племінника 35-го президента США Джона Кеннеді. Російські сили звинувачують його у найманстві через участь у бойових діях на боці України.

Деталі судового рішення та участь у війні

За інформацією видання, Московський суд ухвалив рішення про заочний арешт іноземця, який вступив до лав Збройних сил України. Іноземному добровольцю закидають участь у бойових діях у складі Інтернаціонального легіону.

Сам Конор Кеннеді раніше розповів, що вирішив долучитися до захисту України, оскільки його глибоко вразила російська агресія.

За його словами, він вирушив на фронт, майже нікому не повідомивши про свої наміри, і лише одній людині в Україні назвав своє справжнє ім'я, щоб уникнути особливого ставлення.

"У мене не було військового досвіду, і я не був чудовим стрільцем, але я міг носити важкі речі та швидко вчився. Я був готовий померти там. Тому незабаром вони погодилися відправити мене на північно-східний фронт. Ця війна, як і всі інші, жахлива. Люди, яких я зустрів, були найхоробрішими з усіх, кого я коли-небудь знав", - зазначав Кеннеді.