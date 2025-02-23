Буданов вірить в закінчення війни в 2025 році і назвав причину

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни в Україні в 2025 році. Але це в односторонньому порядку неможливо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Форуму "Україна. Рік 2025".
"Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга - велика фінансова ціна для РФ", - пояснив він.
При цьому питання журналістів про те, коли це може статися, Буданов назвав "цікавим питанням".
"Коли всі сторони будуть готові, вироблять план, алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний. Тоді і станеться, раніше не буде. В односторонньому порядку це не можна зробити", - зазначив глава ГУР.
Раніше в ЦПД зазначали, що Росія не планує завершувати війну проти України, а готується воювати протягом 2025 року.
Водночас раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін хоче "мирних переговорів" не для того, щоб покласти край війні, а щоб узяти паузу. Також припинення вогню дозволило б зняти деякі санкції.
Він також озвучував твердження про те, що війна Росії проти України закінчиться в той момент, коли вдасться досягти справедливого миру, і українцям потрібно вистояти до кінця.
Додамо, що під час Форуму глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання досягти справедливого миру у 2025 році.
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