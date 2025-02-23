Буданов верит в окончание войны в 2025 году и назвал причину

"Вы услышали от нескольких спикеров, что как минимум РФ надо передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая - большая финансовая цена для РФ", - пояснил он.

При этом вопрос журналистов о том, когда это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".

"Когда все стороны будут готовы, выработают план, алгоритм, который согласуют, если он реалистичен. Тогда и произойдет, раньше не будет. В одностороннем порядке это нельзя сделать", - отметил глава ГУР.