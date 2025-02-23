Буданов верит в окончание войны в 2025 году и назвал причину
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Но это в одностороннем порядке невозможно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время Форума "Украина. Год 2025".
"Вы услышали от нескольких спикеров, что как минимум РФ надо передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая - большая финансовая цена для РФ", - пояснил он.
При этом вопрос журналистов о том, когда это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".
"Когда все стороны будут готовы, выработают план, алгоритм, который согласуют, если он реалистичен. Тогда и произойдет, раньше не будет. В одностороннем порядке это нельзя сделать", - отметил глава ГУР.
Война в Украине
Ранее в ЦПД отмечали, что Россия не планирует завершать войну против Украины, а готовится воевать в течение 2025 года.
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции.
Он также озвучивал утверждение о том, что война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира и украинцам нужно выстоять до конца.
Добавим, что во время Форума глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в 2025 году.
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