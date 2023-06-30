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Буданов вірить в деокупацію України до кінця року, однак "гарантії може дати лише Бог"

Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Позиція України залишається незмінною - Збройні сили України вийдуть на адміністративні кордони нашої країни. Однак лише Бог може дати гарантії тому, що це станеться в поточному році.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки МО України Кирил Буданов, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Наша позиція незмінна - ми в будь-якому випадку вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Тож ми зробимо все можливе, щоб це сталося цього року", - заявив керівник ГУР.

Відповідаючи на питання, чи є його слова гарантією повного звільнення України до кінця року, Буданов відзначив, що "у таких питаннях такі гарантії може дати тільки Бог".

Контрнаступ ЗСУ

За останній місяць наші захисники розпочали наступальні дії на декількох напрямках. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, контрнаступ наших воїнів йде за планом. Сьогодні надважливою задачею для ЗСУ є знищення сил ворога - військ, техніки та командних пунктів. Водночас з точки зору ефективності контрнаступ йде за планом.

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