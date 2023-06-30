Буданов верит в деоккупацию Украины до конца года, однако "гарантии может дать только Бог"

"Наша позиция неизменна - мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в этом году", - заявил руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос, являются ли его слова гарантией полного освобождения Украины до конца года, Буданов отметил, что "в таких вопросах такие гарантии может дать только Бог".

Контрнаступление ВСУ

За последний месяц наши защитники начали наступательные действия по нескольким направлениям. Согласно данным Генерального штаба ВСУ оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, контрнаступление наших воинов идет по плану. Сегодня важной задачей для ВСУ является уничтожение сил врага - войск, техники и командных пунктов. В то же время с точки зрения эффективности контрнаступление идет по плану.