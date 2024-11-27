Буданов відреагував на застосування Росією українських Ту-160

Голова української розвідки відреагував на інформацію про те, що Росія застосовує винищувачі Ту-160, отримані 25 років тому від України. На його думку, до подібних подій та рішень призводить відсутність стратегічного бачення.

"Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів", - написав він.

Зокрема Буданов звернув увагу на журналістське розслідування щодо використання Росією української авіації. Зокрема літаків, які у 90-х роках Україна передала РФ в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

На думку голови розвідки, такі розслідування є важливими.

"Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимось. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного", - підкреслив він.