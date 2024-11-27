Буданов отреагировал на применение Россией украинских Ту-160

Россия использует для ударов по украинским городам переданные ей Украиной в 90-х годах ракеты и истребители. Нация платит очень высокую цену в борьбе за собственную свободу.
Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Глава украинской разведки отреагировал на информацию о том, что Россия применяет истребители Ту-160, полученные 25 лет назад от Украины. По его мнению, к подобным событиям и решениям приводит отсутствие стратегического видения.
"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, которая платит очень высокую цену в борьбе за свою свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений", - написал он.
В частности Буданов обратил внимание на журналистское расследование по использованию Россией украинской авиации. В частности самолетов, которые в 90-х годах Украина передала РФ в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.
По мнению главы разведки, такие расследования важны.
"Одолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", - подчеркнул он.
Утром воскресенья, 17 ноября, Российская Федерация нанесла масштабные обстрелы по территории Украины. Враг запустил более 200 воздушных целей.
Впоследствии стало известно, что Россия впервые за долгое время подняла бомбардировщики Ту-160. Вероятно, у врага проблема с носителями крылатых ракет.
Позже журналисты узнали, что при обстреле российская армия использует украинские стратегические бомбардировщики Ту-160. Эти самолеты россияне получили от Украины 25 лет назад, и теперь они наносят удары по украинской инфраструктуре.
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