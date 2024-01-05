Буданов відреагував на чутки про можливу загибель Герасимова в Криму

Після ударів ЗСУ по військових об'єктах в окупованому Криму з'явилася інформація про можливу загибель начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Однак українська розвідка не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова в ефірі національного телемарафону.

Раніше українські військові завдали низку ударів по російських військових об'єктах на території окупованого Криму.

Пізніше в мережі почала з'являтися інформація про те, що внаслідок цього міг постраждати або навіть загинути начальник Генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов.

Кирило Буданов пояснив, що в нього немає підтверджувальної інформації з приводу цього.

Валерій Герасимов

Радянський і російський воєначальник. Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації - перший заступник міністра оборони Російської Федерації з 9 листопада 2012 року, член Ради Безпеки Російської Федерації. Генерал армії.

З 11 січня 2023 року - командувач угруповання російських військ, які ведуть війну проти України.

ЗСУ раніше нібито хотіли ліквідувати Герасимова

У травні 2022 року американські чиновники підтверджували, що начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов був в Ізюмі. Він приїжджав, щоб "змінити курс" війни, оскільки Росія загальмувала наступ.

Уже в грудні з'явилася новина, що США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав у зону бойових дій.

Удар по командному пункту у Криму

Нагадаємо, вчора, 4 січня, у Криму пролунала низка вибухів. У мережі публікували фото та відео, на яких можна побачити, що на півострові були "прильоти".

Пізніше у Збройних силах України підтвердили, що було завдано удару по командному пункту ворога під Севастополем. Інформації про втрати РФ поки що немає.

Борт спеціального льотного загону "Росія" сьогодні, 5 січня, прилетів до Криму. Це сталося після вчорашнього удару ЗСУ по командному пункту окупантів на півострові.

Також сьогодні стало відомо, що українські військові вчора уразили російські склади боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.