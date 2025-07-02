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Буданов відповів, чи є зараз військова загроза для Дніпра

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Наразі для Дніпра немає ніякої військової загрози, крім можливих атак дронами та ракетами. Біля кордонів Дніпропетровської області йдуть бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого цитує "Укрінформ".

"Для міста Дніпро, окрім тих ракет і дронових ударів, які ви бачили, ніякої іншої загрози не існує", - зазначив він.

Буданов заявив, що по контурах Дніпропетровської області з південно-східного напрямку ідуть бойові дії. Керівник ГУР додав, що бої у тому районі тривають"досить таки давно, нічого нового".

 

Бої біля Дніпропетровської області

Нагадаємо, що росіяни з весни намагаються прорвати оборону українських військ, щоб прорватися у Дніпропетровську області.

У червні Росія заявила, що нібито окупанти зайшли до Дніпропетровської області. Проте у Генштабі заперечили інформацію про нібито просування ворога.

Проте, за словами українських військових, загарбники не полишають спроб здобути політичну "перемогу" та закріпитися на території нової області.

Так, сьогодні, 2 липня, у мережі з'явилося відео, на якому війська РФ нібито зайшли до перше село у Дніпропетровській області - Дачне. У Генеральному штабі повідомили РБК-Україна, що це дезінформація.

"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", - заявили в Генштабі ЗСУ.

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Дніпропетровська областьКирило БудановГУРВійна в Україні