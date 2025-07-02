Буданов ответил, есть ли сейчас военная угроза для Днепра

Бои возле Днепропетровской области

Напомним, что россияне с весны пытаются прорвать оборону украинских войск, чтобы прорваться в Днепропетровскую область.

В июне Россия заявила, что якобы оккупанты зашли в Днепропетровскую область. Однако в Генштабе опровергли информацию о якобы продвижении врага.

Однако, по словам украинских военных, захватчики не оставляют попыток получить политическую "победу" и закрепиться на территории новой области.

Так, сегодня, 2 июля, в сети появилось видео, на котором войска РФ якобы зашли в первое село в Днепропетровской области - Дачное. В Генеральном штабе сообщили РБК-Украина, что это дезинформация.

"Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области", - заявили в Генштабе ВСУ.

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