Буданов відповів, чи є зараз ознаки повторного вторгнення з Білорусі

Ознак повторного наступу з боку Білорусі на північ України наразі не спостерігається. Поки ворог лише здійснює маневри, аби відволікти наші війська з полів битв на півдні та сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова в інтерв'ю BBC.
За його словами, нещодавно потяг із російськими солдатами зупинився поблизу білорусько-українського кордону та повернувся через кілька годин з усіма на борту.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наразі Росія тримає біля північного кордону України, зокрема і на території Білорусі, близько 22 тисячі своїх військових і це майже вдвічі менше, ніж перед повномасштабним вторгненням у лютому.
Додамо, як розповідали прикордонники, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою. Ударного угрупування для наступу ворог там наразі не має.
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