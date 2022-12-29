Буданов відповів, чи є зараз ознаки повторного вторгнення з Білорусі

За його словами, нещодавно потяг із російськими солдатами зупинився поблизу білорусько-українського кордону та повернувся через кілька годин з усіма на борту.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, наразі Росія тримає біля північного кордону України, зокрема і на території Білорусі, близько 22 тисячі своїх військових і це майже вдвічі менше, ніж перед повномасштабним вторгненням у лютому.

Додамо, як розповідали прикордонники, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою. Ударного угрупування для наступу ворог там наразі не має.

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