Буданов ответил, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси

Признаков повторного наступления со стороны Беларуси на север Украины пока не наблюдается. Пока враг только совершает маневры, чтобы отвлечь наши войска с полей сражений на юге и востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.
По его словам, недавно поезд с российскими солдатами остановился у белорусско-украинской границы и вернулся через несколько часов со всеми на борту.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, сейчас Россия держит у северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных и это почти вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале.
Добавим, как рассказывали пограничники, ситуация на границе с Белоруссией остается контролируемой, но напряженной. Ударной группировки для наступления врага там пока нет.
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