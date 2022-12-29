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Буданов ответил, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Признаков повторного наступления со стороны Беларуси на север Украины пока не наблюдается. Пока враг только совершает маневры, чтобы отвлечь наши войска с полей сражений на юге и востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.

По его словам, недавно поезд с российскими солдатами остановился у белорусско-украинской границы и вернулся через несколько часов со всеми на борту.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, сейчас Россия держит у северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных и это почти вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале.

Добавим, как рассказывали пограничники, ситуация на границе с Белоруссией остается контролируемой, но напряженной. Ударной группировки для наступления врага там пока нет.

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