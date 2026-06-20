Буданов відмовився від польської нагороди після рішення Навроцького щодо Зеленського

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким його минулого року нагородив президент Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Буданова.
"На жаль, президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла", - написав Буданов.
За його словами, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох країн.
"Наші народи мають давні взаємини й різні сторінки історії - як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тож і ми залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність", - зазначив глава ОП.
Буданов висловив переконання, що цей жест президента Польщі не про справедливість абощо.
Як приклад він зауважив на тому, що ордена Білого Орла досі не позбавили італійського диктатора, пособника Адальфа Гітлера - Беніто Муссоліні.
"Україна, без сумніву, дасть оцінку цій події. Та попри все ми й далі міцно стоятимемо на засадах відкритого партнерства з усіма нашими союзниками. Однак партнерства рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги", - наголосив глава ОП.
Фото: Буданов відмовився від польської нагороди (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)
Він наголосив, що Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну.
"Та як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті. З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким мене нагородив минулого року президент Польщі", - зазначив Буданов.
Він висловив упевненість, що українське суспільство - і військові, і цивільні – відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок.
Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.
Своє рішення польський лідер, який є великим магістром ордена, пояснив необхідністю "стояти на сторожі честі найвищої державної нагороди", додавши, що майбутнє країн має будуватися виключно на правді.
Такий крок Варшави став наслідком чергового дипломатичного скандалу між Україною та Польщею через історичні питання. Головним тригером кризи послужив указ Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесного найменування "імені Героїв УПА".
У Польщі, де тему УПА пов'язують виключно з Волинською трагедією та вважають геноцидом свого народу, це рішення викликало офіційний протест МЗС і хвилю обурення серед політиків.
Водночас Варшава почала використовувати історичні суперечки як інструмент тиску, що потенційно може ускладнити євроінтеграцію та майбутній вступ України до ЄС.
Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив жаль, що емоції у Варшаві змусили польських політиків піти на невиправдані та зневажливі кроки щодо України.
На тлі таких безрозсудних дій він відмовився зберігати свою державну нагороду Республіки Польща - Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку отримав у жовтні 2022 року.