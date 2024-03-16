Чи можливі політичні зміни в РФ після "виборів": що каже Буданов

"З політичної точки зору, я не думаю, що найближчим часом щось радикально зміниться. Результати цих виборів були відомі заздалегідь", - наголосив Буданов.

Він нагадав, що на околицях Бєлгорода просто сьогодні йдуть бої.

"Навіть в пропагандистських медіаресурсах показують випадки, коли приходять представники влади голосувати. Але, якщо подивитися на хронологію, то світлини з певними функціонерами вкидаються кожні півтори-дві години. Але в тих залах немає людей, а урни - напівпорожні. При цьому йдуть бойові дії на околицях, по місту завдаються удари. Цілком зрозуміло, що явка не може бути високою. Разом з тим, офіційна явка по Бєлгороду - 75,7%. Це вже просто смішно", - додав керівник ГУР.

Рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області

Раніше повідомлялося, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Сьогодні, 16 березня, бійці ЛСР та батальйону "Сибір" попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді, та знову просили місцевих жителі перебувати в укриттях.

Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.