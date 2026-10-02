Буданов: Україна готує рішення для пришвидшення ідентифікації загиблих захисників

Україна повернула понад 26 тисяч тіл полеглих військових, проте є проблеми з їхньої ідентифікацією. Прийнято рішення про прискорення відповідних процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви керівника Офісу президента України Кирила Буданова у Telegram та омбудсмана Дмитра Лубінця у Telegram.

Ідентифікацію полеглих прискорять

Сьогодні керівник ОП провів засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти.

Буданов зазначив, що ім’я кожного полеглого захисника має бути встановлене та назване. Тому що це є питанням відповідальності держави.

"У межах репатріаційних заходів в Україну повернуто понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина з них досі залишається невпізнаною. Чому так повільно проходить ідентифікація, а родини вимушені місяцями та роками жити у стані невизначеності?" - питає Буданов.

На заході були обговорені рішення для пришвидшення процесу ідентифікації полеглих захисників.

"Переконаний, що бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз неприпустимі", - завив глава ОП.

За його словами, було сформовано конкретний алгоритм дій:

створити міжвідомчу групу для розгляду проблемних питань, пов’язаних з ідентифікацією загиблих,

переглянути роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах,

залучити додатково міжнародні спроможності для проведення ДНК-експертиз.

Усі необхідні нормативно-правові рішення уряд ухвалить найближчим часом, каже Буданов.

Лубінець про ідентифікацію полеглих

Лубінець додав, що питання ідентифікації тіл відтепер буде на контролі РНБО.

"Уряд має невідкладно ухвалити необхідні нормативні акти, зокрема для збільшення кількості судово-медичних експертів та підвищення їхньої оплати", - уточнив він.

Також, за його словами, у регіонах створять спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, які займатимуться виключно ідентифікацією тіл військовослужбовців.