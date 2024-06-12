Буданов про удари західною зброєю по території РФ: це точно полегшить ситуацію

"Це точно полегшить ситуацію. Не менше, не більше. Вони (росіяни - ред.) вже відчувають це все", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що заяви про "червоні лінії" російського диктатора Володимира Путіна - це лише гра на публіку.

"А вони (червоні лінії - ред.) існують взагалі? Ні. Якщо вони існують, то де вони? За ці роки вже скільки разів говорили, що вже точно перейшли. Я думаю, що так (це гра на публіку - ред.)", - додав керівник ГУР.