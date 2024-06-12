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Буданов об ударах западным оружием по территории РФ: это точно облегчит ситуацию

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Удары ВСУ западным оружием по территории России точно облегчат ситуацию на фронте, а российские страшилки "красными линиями" - это лишь игра на публику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью в эфире телемарафона.

"Это точно облегчит ситуацию. Не меньше, не больше. Они (россияне - ред.) уже чувствуют это все", - сказал Буданов.

Он также отметил, что заявления о "красных линиях" российского диктатора Владимира Путина - это лишь игра на публику.

"А они (красные линии - ред.) существуют вообще? Нет. Если они существуют, то где они? За эти годы уже сколько раз говорили, что уже точно перешли. Я думаю, что да (это игра на публику - ред.)", - добавил руководитель ГУР.

Ряд стран разрешили Украине бить своим оружием по территории РФ

Напомним, Украина просила западных партнеров разрешить ВСУ бить их оружием по военным объектам на территории России. В частности, речь шла о дальнобойных ракетах и истребителях F-16.

Ряд партнеров уже дали "зеленый свет".

В частности, в конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине использовать переданное американское оружие для ударов по России.

При этом, как писало издание АР, Украина уже использовала оружие США для ударов по РФ.

Какие страны уже высказались в поддержку ударов Украины их оружием по территории РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

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