Буданов об ударах западным оружием по территории РФ: это точно облегчит ситуацию

"Это точно облегчит ситуацию. Не меньше, не больше. Они (россияне - ред.) уже чувствуют это все", - сказал Буданов.

Он также отметил, что заявления о "красных линиях" российского диктатора Владимира Путина - это лишь игра на публику.

"А они (красные линии - ред.) существуют вообще? Нет. Если они существуют, то где они? За эти годы уже сколько раз говорили, что уже точно перешли. Я думаю, что да (это игра на публику - ред.)", - добавил руководитель ГУР.