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Буданов та посол США при НАТО проаналізували вплив ударів України на Кремль

21:40 22.07.2026 Ср
2 хв
Які ще питання порушили на зустрічі?
aimg Марія Науменко
Буданов та посол США при НАТО проаналізували вплив ударів України на Кремль Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)
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Україна разом із американськими партнерами проаналізувала, як удари по території Росії впливають на готовність її еліт і суспільства до переговорів про завершення війни.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

Буданов повідомив, що провів зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером, командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Сандрою Аудкірк.

За його словами, сторони обговорили подальший розвиток українсько-американських відносин і реалізацію домовленостей, досягнутих між Києвом і Вашингтоном.

Зокрема, йшлося про результати переговорів президентів України та США в Анкарі. Однією з ключових тем стало ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Окремо розглянули й проаналізували поточну ситуацію на полі бою та вплив дип- і мідлстрайків як на подальший хід бойових дій, так і на готовність російських еліт і російського суспільства до відновлення перемовного процесу та завершення війни", - зазначив Буданов.

Напередодні посол США при НАТО Метью Вітакер зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Під час переговорів вони обговорили реалізацію угоди Drone Deal, програму PURL для посилення української ППО, а також домовленість про ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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