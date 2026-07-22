Буданов та посол США при НАТО проаналізували вплив ударів України на Кремль

Україна разом із американськими партнерами проаналізувала, як удари по території Росії впливають на готовність її еліт і суспільства до переговорів про завершення війни.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

Буданов повідомив, що провів зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером, командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Сандрою Аудкірк.

За його словами, сторони обговорили подальший розвиток українсько-американських відносин і реалізацію домовленостей, досягнутих між Києвом і Вашингтоном.

Зокрема, йшлося про результати переговорів президентів України та США в Анкарі. Однією з ключових тем стало ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Окремо розглянули й проаналізували поточну ситуацію на полі бою та вплив дип- і мідлстрайків як на подальший хід бойових дій, так і на готовність російських еліт і російського суспільства до відновлення перемовного процесу та завершення війни", - зазначив Буданов.