Буданов и посол США при НАТО проанализировали влияние ударов Украины на Кремль

Украина вместе с американскими партнерами проанализировала, как удары по территории России влияют на готовность ее элит и общества к переговорам о завершении войны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова.

Буданов сообщил, что провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером, командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом и временно поверенной в делах США в Украине Сандрой Аудкирк.

По его словам, стороны обсудили дальнейшее развитие украино-американских отношений и реализацию договоренностей, достигнутых между Киевом и Вашингтоном.

В частности, речь шла о результатах переговоров президентов Украины и США в Анкаре. Одной из ключевых тем стало лицензирование производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

"Отдельно рассмотрели и проанализировали текущую ситуацию на поле боя и влияние дип- и мидлстрайков как на дальнейший ход боевых действий, так и на готовность российских элит и российского общества к возобновлению переговорного процесса и завершению войны", - отметил Буданов.