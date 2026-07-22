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Буданов и посол США при НАТО проанализировали влияние ударов Украины на Кремль

21:40 22.07.2026 Ср
2 мин
Какие еще вопросы подняли на встрече?
aimg Мария Науменко
Буданов и посол США при НАТО проанализировали влияние ударов Украины на Кремль Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
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Украина вместе с американскими партнерами проанализировала, как удары по территории России влияют на готовность ее элит и общества к переговорам о завершении войны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова.

Буданов сообщил, что провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером, командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом и временно поверенной в делах США в Украине Сандрой Аудкирк.

По его словам, стороны обсудили дальнейшее развитие украино-американских отношений и реализацию договоренностей, достигнутых между Киевом и Вашингтоном.

В частности, речь шла о результатах переговоров президентов Украины и США в Анкаре. Одной из ключевых тем стало лицензирование производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

"Отдельно рассмотрели и проанализировали текущую ситуацию на поле боя и влияние дип- и мидлстрайков как на дальнейший ход боевых действий, так и на готовность российских элит и российского общества к возобновлению переговорного процесса и завершению войны", - отметил Буданов.

Накануне посол США при НАТО Мэтью Витакер встретился с президентом Владимиром Зеленским.

В ходе переговоров они обсудили реализацию соглашения Drone Deal, программу PURL для усиления украинских ПВО, а также договоренность о лицензировании производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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