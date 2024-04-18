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Буданов спрогнозував, як закінчиться війна в Україні

Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов обережно поставився до прогнозів завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Буданов заявив, що "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

"У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги… у Москві. Іншими словами, будь-який результат є малоймовірним", - сказав Буданов.

Також начальник ГУР сказав, що війна продовжиться, поки в Росії діятиме цей режим.

"При наступному режимі це може змінитись чи ні, але вікно можливостей з'явиться", - заявив Буданов.

Також журналіст спитав про "корейське рішення шляхом переговорів". Буданов у відповідь перепитав:

"Чи я хочу, щоб Україна стала Північною Кореєю?", - відповів начальник ГУР.

Діяльність ГУР

Раніше ми писали, що Кирило Буданов анонсував нові атаки РФ.

Також ми повідомляли, що ГУР вже вдруге атакувало російську РЛС "Контейнер".

До речі, 17 квітня, ГУР атакувало завод у Татарстані. Там виробляють літаки Ту-22М та Ту-160М.

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Кирило БудановГУРВійна в Україні