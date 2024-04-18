Буданов спрогнозировал как закончится война в Украине

Буданов заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

"В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен", - сказал Буданов.

Также начальник ГУР сказал, что война продолжится пока в России будет действовать данный режим

"При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится", - заявил Буданов.

Также источник спросил об "корейском решении" о "пути переговоров". Буданов вопросительно ответил.

"Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?", - ответил начальник ГУР.