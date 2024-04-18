RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буданов спрогнозировал как закончится война в Украине

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов с осторожностью отнесся к прогнозам завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Буданов заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части. 

"В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен", - сказал Буданов.

Также начальник ГУР сказал, что война продолжится пока в России будет действовать данный режим

"При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится", - заявил Буданов.

Также источник спросил об "корейском решении" о "пути переговоров". Буданов вопросительно ответил.

"Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?", - ответил начальник ГУР.

Деятельность ГУР

Ранее мы писали, что Кирилл Буданов анонсировал новые атаки на РФ.

Также мы сообщали, что ГУР уже во второй раз атаковало российскую РЛС "Контейнер".

К слову, 17 апреля, ГУР атаковало завод в Татарстане. Там производят самолеты Ту-22М и Ту-160М.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл БудановГУРВойна в Украине