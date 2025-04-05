Буданов спрогнозував, що буде з Росією та її армією після війни

На думку глави ГУР МО України Кирила Буданова, Росія не зменшить свою армію після війни. Оскільки це не відповідає російській стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника Головного управління розвідки Міноборони України.

"Як щось прогнозувати? Перш за все, істотно зменшувати кількість збройних сил вони не будуть. І абсолютно ні, цьому є абсолютно логічні пояснення. Перш за все, їм потрібна така кількість, згідно їх стратегії", - заявив Буданов.

Говорячи про фінансові затрати, він пояснив, що станом на зараз, 50% всього військового бюджету РФ йдуть воєнні виплати.

"Доплати бійцям, одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він вижив до кінця контракту, виплати за поранення, виплати за загибель і так далі", - поінформував він.

Друга частина воєнного бюджету - це оплата на закупівлю боєприпасів, а третя - на ремонт та обслуговування техніки. Буданов пояснив, що після закінчення війни ці виплати закінчується, а отже - гроші вивільняються. У зв'язку з цим ворог не буде зменшувати армію.

"Коли війна закінчується, всі ці виплати закінчуються, проблеми йдуть і вивільняється величезний бюджет. Тому зменшення не буде", - резюмував глава ГУР.

На питання, чи варто очікувати на розвал Росії після війни, він відповів: "Розвал сам по собі ніколи ніде не відбувається. Сам по собі жоден такий процес у світі не відбувається".