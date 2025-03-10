Навіщо Росія хоче домогтися паузи в бойових діях: пояснення Буданова

Російська Федерація хоче домогтися паузи у війні проти України для того, щоб відновити сили. Зараз росіяни вийшли на максимум свого військового виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі DW.

"Росіянам потрібна пауза, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Більше неможливо виробити, ніж виробляється вже", - сказав Буданов.

За його словами, один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів.

"Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету", - підкреслив глава ГУР МО.

Голова ГУР зауважив, що на відміну від України, росіянам доводиться витрачати свої гроші.

"У нас є партнери в цьому плані, а вони свої кошти витрачають", - додав він.

Росія планує збільшити виробництво

Раніше стало відомо про те, що Росія планує виготовити в 2025 році сотні ракет для атак по території України, зокрема 750 балістичних ракет 9М723 для ОТРК "Іскандер" і 560 крилатих ракет Х-101. Однак ці плани поки не підтверджені офіційно, і питання в тому, чи реально їх реалізувати.

За даними ЗМІ, прогнозований темп виробництва крилатих ракет Х-101 становить близько 46 одиниць на місяць, що вказує на підтримку поточного рівня виробництва. Для балістичних ракет 9М723 темп має зрости до 62 одиниць на місяць, що на 25% більше за темпи грудня 2024 року.

А ось заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна заявив, що Росія збільшує випуск деяких типів ракет. Зокрема крилатих ракет Х-101 та ракет "Кинжал", але загальне зростання виробництва високоточних ракет не перевищує 1,5 рази.