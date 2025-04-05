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Буданов спрогнозировал, уменьшит ли РФ армию после войны

Суббота 05 апреля 2025 20:13
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Буданов спрогнозировал, уменьшит ли РФ армию после войны Фото: Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По мнению главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, Россия не уменьшит свою армию после войны. Свой взгляд он аргументирует с экономической точки зрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Как что-то прогнозировать? Прежде всего, существенно уменьшать количество вооруженных сил они не будут. И абсолютно нет, этому есть абсолютно логичные объяснения. Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии", - заявил Буданов.

Говоря о финансовых затратах, он пояснил, что по состоянию на сейчас, 50% всего военного бюджета РФ идут военные выплаты.

"Доплаты бойцам, единовременные выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он выжил до конца контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель и так далее", - проинформировал он.

Вторая часть военного бюджета - это оплата на закупку боеприпасов, а третья - на ремонт и обслуживание техники. Буданов пояснил, что после окончания войны эти выплаты заканчивается, а значит - деньги высвобождаются. В связи с этим враг не будет уменьшать армию.

"Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения не будет", - резюмировал глава ГУР.

Напомним, месяцем ранее Буданов заявил, что Россия хочет добиться паузы в войне против Украины для того, чтобы восстановить свои силы. Также он рассказал, что сейчас россияне вышли на максимум своего военного производства.

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