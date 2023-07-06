Буданов сприймає спроби РФ його вбити як медаль за роботу

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що багаторазові спроби РФ його ліквідувати є своєрідним визнанням ефективності власної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова британському виданню The Times and The Sunday Times .

У публікації звертається увага, що для людини, яка, як стверджує російська сторона, нібито лежить у комі в лікарні Берліна, глава української розвідки "виглядав на подив міцним здоров'ям".

Як зазначив Буданов у спілкуванні з журналістом, повідомлення про його смерть "сильно перебільшені".

Коментуючи неодноразові спроби Росії вбити його, очільник ГУР сказав, що він почувається професійно визнаним.

"Росія, яка намагається мене вбити, - це як медаль за мою працю", - каже Буданов.

Фейки РФ про Буданова

Нагадаємо, що одним із крайніх прикладів брехні РФ про смерть чи поранення Буданова під час повітряної атаки на Київ наприкінці травня. Тоді Кремль був настільки впевнений, що шеф української військової розвідки генерал-майор Буданов загинув або отримав поранення внаслідок удару безпілотника та ракети по будівлі на Рибальському острові, що "розтрубив" про це на офіційному рівні.

Трохи пізніше російські пропагандисти почали розповідати, нібито Буданова тяжко поранено, і доставлений з Києва до Німеччини до лікарні НАТО. Різні "воєнкори" та представники росЗМІ писали, нібито він у комі, мозок мертвий і так далі.

Додамо також, що нещодавно німецьке видання Stern спростувало російський фейк, згідно з яким голова ГУР МО Кирило Буданов нібито перебуває в комі.

Також варто нагадати, що перед цим росіяни запускали фейк про зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а потім писали про його поранення. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "важке поранення".