Буданов воспринимает попытки РФ его убить как медаль за работу
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что многократные попытки РФ его ликвидировать являются своего рода признанием эффективности собственной работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова британскому изданию The Times and The Sunday Times.
В публикации обращается внимание, что для человека, который, как утверждает российская сторона, якобы лежит в коме в больнице Берлина, глава украинской разведки "выглядел на удивление крепким здоровьем".
Как отметил Буданов в общении с журналистом, сообщения о его смерти "сильно преувеличены".
Комментируя неоднократные попытки России убить его, руководитель ГУР сказал, что так он чувствует себя профессионально признанным.
"Россия, пытающаяся меня убить, - это как медаль за мой труд", - говорит Буданов.
Фейки РФ о Буданове
Напомним, что одним из крайних примеров лжи РФ о смерти или ранении Буданова во время воздушной атаки на Киев в конце мая. Тогда Кремль был настолько уверен, что шеф украинской военной разведки генерал-майор Буданов погиб или получил ранения в результате удара беспилотника и ракеты по зданию на Рыбальском острове, что "раструбил" об этом на официальном уровне.
Чуть позже российские пропагандисты стали рассказывать, будто Буданов тяжело ранен, и доставлен из Киева в Германию в больницу НАТО. Различные "военкоры" и представители росСМИ писали, якобы он в коме, мозг мертв и так далее.
Добавим также, что недавно немецкое издание Stern опровергло российский фейк, согласно которому глава ГУР МО Кирилл Буданов якобы находится в коме.
Также стоит напомнить, что перед этим россияне запускали фейк об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем писали о якобы его ранении. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжелом ранении".
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