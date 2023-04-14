Буданов сказав, кому вигідний "витік" і чи вплине це на контрнаступ ЗСУ

"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв'язок з відповідними службами в США - і буквально з перших годин ми почали розмовляти", - розповів Буданов.

Він підкреслив - інформаційна війна не є чимось новим та висловив переконання, що немає "жодного ризику", що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Також Буданов применшив ймовірний вплив цих "викриттів" на хід війни.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", - заявив Буданов.

Керівник ГУР також говорив про здатність українських бійців досягти успіху в майбутньому і довгоочікуваному контрнаступі, тоді як американські офіційні особи в приватних розмовах припускали, що "успіхи будуть скромнішими, ніж торішня блискавична операція", яка повернула величезні ділянки території під контроль України.

"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують", - каже Буданов.

Своєю чергою він підкреслив, що успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний і "не лише українцям, але й союзникам", які постачають їм нам кошти та боєприпаси.

"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", - додав Буданов.

Нагадаємо, що вчора ФБР затримало підозрюваного у "зливі" секретних документів США. Мова йде про військовослужбовця Національної гвардії ВПС Джека Тейшейру.

Додамо раніше CNN, посилаючись на джерело, близьке до президента Володимира Зеленського повідомило, що Україна нібито змінила деякі свої військові плани після "витоку" секретних документів США, де говорилося й про оснащення українських сил для наступу.

Однак в Раді національної безпеки й оборони сумніваються у правдивості інформації джерела CNN, яке повідомило про нібито зміни у військових планах України.

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