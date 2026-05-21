ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Буданов сказав, як не потрапити до його "червоного блокнота": фраза стала вірусною (відео)

14:07 21.05.2026 Чт
2 хв
Керівник ОП дав універсальну пораду всім
aimg Марія Кучерявець
Буданов сказав, як не потрапити до його "червоного блокнота": фраза стала вірусною (відео) Фото: керівник ОП Кирило Буданов (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Керівник ОП Кирило Буданов розкрив деталі про свій таємний записник, який нещодавно став справжнім хітом в українському інформпросторі. Він запевнив, що записи в блокноті постійно додаються, та дав пораду, як не опинитися у списку ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника ОП під час на Kyiv StratCom Forum 2026, які цитує "Апостроф".

Читайте також: Буданов назвав процес, який може завершити війну

Деталізований перелік осіб, які занесені до блокнота, наразі не розголошується. Водночас очільник Офісу президента наголосив, що записник є досить об'ємним.

"Не можна дізнатися (хто в списку - ред.). Але він товстий, я вам так скажу. Він в принципі товстенький такий блокнотик. Я ж пишу, все ж таки, то він наповнюється", - поділився керівник ОП.

На запитання про те, чи існують кандидати, яких записують "олівчиком", аби згодом мати змогу викреслити чи стерти, посадовець відповів категоричною відмовою. За його словами, шансів на виправлення немає: "Ні, ні, ні, ні. Якщо туди, то туди".

Окремо він дав максимально коротку інструкцію для всіх, хто хоче вберегтися від потрапляння на ці сторінки.

"Любіть Україну - і все буде добре", - резюмував Буданов.

Нагадаємо, раніше під час інтерв'ю виданню "Бабель" журналісти зафіксували на робочому столі керівника Офісу президента України Кирила Буданова незвичну канцелярію.

На опублікованих світлинах із кабінету посадовця користувачі помітили блокнот яскраво-червоного кольору з іронічним та промовистим написом - "Список під*расів-2026".

Цей кадр миттєво спровокував хвилю обговорень та став вірусним в українському сегменті соцмереж. Користувачі запустили флешмоб мемів, жартуючи про те, хто саме міг очолити цей перелік та за якими критеріями туди відбирають "кандидатів".

Читайте також: Буданов заявив, що війна у майбутньому вестиметься "розумними" дронами, прототипи вже є в України
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Офіс президента Кирило Буданов
Новини
Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба
Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба
Аналітика
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників