Буданов сказал, как не попасть в его "красный блокнот": фраза стала вирусной (видео)

Руководитель ОП Кирилл Буданов раскрыл детали о своей тайной записной книжке, которая недавно стала настоящим хитом в украинском информпространстве. Он заверил, что записи в блокноте постоянно добавляются, и дал совет, как не оказаться в списке врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя ОП во время на Kyiv StratCom Forum 2026, которые цитирует "Апостроф".

Детализированный перечень лиц, которые занесены в блокнот, пока не разглашается. В то же время глава Офиса президента отметил, что блокнот является достаточно объемным.

"Нельзя узнать (кто в списке - ред.). Но он толстый, я вам так скажу. Он в принципе толстенький такой блокнотик. Я же пишу, все же, то он наполняется", - поделился руководитель ОП.

На вопрос о том, существуют ли кандидаты, которых записывают "карандашом", чтобы впоследствии иметь возможность вычеркнуть или стереть, чиновник ответил категорическим отказом. По его словам, шансов на исправление нет: "Нет, нет, нет, нет, нет. Если туда, то туда".

Отдельно он дал максимально короткую инструкцию для всех, кто хочет уберечься от попадания на эти страницы.

"Любите Украину - и все будет хорошо", - резюмировал Буданов.

Напомним, ранее во время интервью изданию "Бабель" журналисты зафиксировали на рабочем столе руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова необычную канцелярию.

На опубликованных фотографиях из кабинета чиновника пользователи заметили блокнот ярко-красного цвета с ироничной и красноречивой надписью - "Список пид*расов-2026".

Этот кадр мгновенно спровоцировал волну обсуждений и стал вирусным в украинском сегменте соцсетей. Пользователи запустили флешмоб мемов, шутя о том, кто именно мог возглавить этот перечень и по каким критериям туда отбирают "кандидатов".