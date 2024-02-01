Буданов розповів, скільки загарбників наразі знаходяться на окупованій території України

припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися.

Тепер росіяни, за його словами, нарешті бачать реальну картину (війни - ред.).

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь", - сказав Буданов.

За його словами, наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться поточне просування РФ на лінії фронту.

Для Буданова війна завершиться тільки одним шляхом - "встановленням справедливості та поверненням втраченого".