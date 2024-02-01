Буданов рассказал, сколько захватчиков находятся на оккупированной территории Украины

предположил, что нападения на российскую инфраструктуру могут усилиться.

Теперь россияне, по его словам, наконец-то видят реальную картину (войны - ред.).

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу", - сказал Буданов.

По его словам, следующие шесть месяцев будут интересны, поскольку в этот период закончится текущее продвижение РФ на линии фронта.

Для Буданова война завершится только одним путем - "установлением справедливости и возвращением утраченного".