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Буданов розповів, скільки загарбників наразі знаходяться на окупованій території України

Укрїна , Четвер 01 лютого 2024 10:22
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Буданов розповів, скільки загарбників наразі знаходяться на окупованій території України Фото: глава ГУР МО України Кирило Буданов (gur.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав приблизну кількість загарбників, які наразі перебувають на окупованій території України. Наразі ця кількість сягає понад пів мільйона російських інтервентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу CNN.

За оцінками Буданова, на окупованих українських територіях перебуває понад півмільйона російських військових, але він не бачить великого потенціалу для пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

Водночас глава ГУР припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися.

Тепер росіяни, за його словами, нарешті бачать реальну картину (війни - ред.).

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь", - сказав Буданов.

За його словами, наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться поточне просування РФ на лінії фронту.

Для Буданова війна завершиться тільки одним шляхом - "встановленням справедливості та поверненням втраченого".

Ситуація на окупованій території України

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.

А влада Білорусі тим часом хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.

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