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Буданов рассказал, сколько захватчиков находятся на оккупированной территории Украины

Украина, Четверг 01 февраля 2024 10:22
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Буданов рассказал, сколько захватчиков находятся на оккупированной территории Украины Фото: глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (gur.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал примерное количество захватчиков, которые находятся на оккупированной территории Украины. В настоящее время это количество составляет более полумиллиона российских интервентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу CNN.

По оценкам Буданова, на оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военных, но он не видит большого потенциала для передвижения по линии фронта в краткосрочной перспективе.

В то же время, глава ГУР предположил, что нападения на российскую инфраструктуру могут усилиться.

Теперь россияне, по его словам, наконец-то видят реальную картину (войны - ред.).

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу", - сказал Буданов.

По его словам, следующие шесть месяцев будут интересны, поскольку в этот период закончится текущее продвижение РФ на линии фронта.

Для Буданова война завершится только одним путем - "установлением справедливости и возвращением утраченного".

Ситуация на оккупированной территории Украины

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.

Также российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.

А власти Беларуси тем временем хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.

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