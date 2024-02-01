Буданов рассказал, сколько захватчиков находятся на оккупированной территории Украины

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал примерное количество захватчиков, которые находятся на оккупированной территории Украины. В настоящее время это количество составляет более полумиллиона российских интервентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу CNN .

По оценкам Буданова, на оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военных, но он не видит большого потенциала для передвижения по линии фронта в краткосрочной перспективе.

В то же время, глава ГУР предположил, что нападения на российскую инфраструктуру могут усилиться.

Теперь россияне, по его словам, наконец-то видят реальную картину (войны - ред.).

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу", - сказал Буданов.

По его словам, следующие шесть месяцев будут интересны, поскольку в этот период закончится текущее продвижение РФ на линии фронта.

Для Буданова война завершится только одним путем - "установлением справедливости и возвращением утраченного".