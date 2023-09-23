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Буданов розповів, як Україна використовуватиме танки Abrams

Фото: Буданов розповів, як Україна буде використовувати танки Abrams M1A1 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

ЗСУ будуть використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови ГУР МО України Кирила Буданова theWarzone.

Він заявив, що Україна "з нетерпінням чекає" на танки, але використовуватимуть їх дуже обережно - тільки для добре розроблених операцій.

"Тому що якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго. Їх потрібно використовувати в тих проривних операціях, але дуже добре підготовлених", - сказав Буданов.

Abrams для України

США планують передати Україні танк Abrams версії M1A1. В березні в Пентагоні заявляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року, після чого  на той момент міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ці танки не братимуть участі у нинішньому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

А 21 вересня представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що передача танків відбудеться вже найближчими днями та тижнями.

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КИрило БудановТанк Abrams